Fallece un marinero abordo de un buque de la armadora del 'Villa de Pitanxo' mientras faenaba en Uruguay

VIGO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un marinero del pesquero gallego 'Manuel Nores', perteneciente a Pesquerías Nores Marín, la armadora del 'Villa de Pitanxo', ha fallecido en las últimas horas mientras faenaba en aguas cercanas a la costa de Uruguay.

Según fuentes de Salvamento Marítimo consultadas por Europa Press, la alerta fue enviada desde el propio barco, informando de que uno de sus tripulantes tenía problemas médicos. Más tarde, indicaron que finalmente había fallecido.

De esta manera, en un primer momento se valoró su traslado a Argentina para recibir atención médica. Sin embargo, tras fallecer, se optó por poner rumbo a Montevideo.

Fuentes del sector consultadas por Europa Press han indicado que el hombre sufrió un problema cardíaco, que provocó la indisposición del marinero, de origen Marroquí.