Galicia coordinará a las comunidades españolas pesqueras en el segundo semestre ante el Consejo de la UE

Consello de la Xunta - DAVID CABEZON @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Galicia asumirá la coordinación de la representación de las comunidades autonómas españolas en materia de pesca ante la formación Agricultura y Pesca (Agrefish) del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2026.

Toma el relevo de Andalucía, por lo que asume esta función, así como la de interlocución con el Gobierno central y con la Representación Permanente de España ante la UE (Reper).

Este periodo coincidirá con la presidencia irlandesa, que situará entre sus prioridades la competitividad, sostenibilidad y resiliencia del sector pesquero europeo.

Con esta posición, Galicia "refuerza su participación en los procesos de decisión que se adoptan en Bruselas, dando continuidad a la defensa de la cadena mar-industria y a su impulso socioeconómico", destaca el Gobierno gallego.

Por otra parte, el Consello de la Xunta ha ratificado el 'Manifesto Rumbo á Reforma da Política Pesqueira Común', que Galicia ha llevado a Bruselas para liderar la propuesta de las regiones periféricas marítimas para acelerar la reforma de la Política Pesquera Común.

Al respecto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, subraya que "es necesario que el peso de los factores económicos y sociales sean sidos tenidos en cuenta en la política común", ya que si no, la consecuencia es que se siguen externalizando la producción pesquera a terceros países", los cuales "no cumplen" con las exigencias de las flotas europea y gallega.

El objetivo es influir en el debate comunitario en pleno proceso de revisión Política Pesquera Común, el diseño de la futura Visión 2040 para la pesca y la acuicultura y la negociación del próximo marco financiero plurianual.