Mar destaca la apuesta de Iberconsa por la "calidad y la sostenibilidad" de sus productos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado la apuesta de Iberconsa Seafood Processing, la primera planta de procesado de Galicia, por la "calidade y la sostenibilidad" de los productos que tiene en el mercado.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, Villaverde ha visitado este jueve la empresa, donde puso en valor que se trata de una de las principales compañías pesqueras de España, la primera operadora y en Argentina, y una de las tres más importantes en Namibia y Sudáfrica, alcanzando las 124.000 toneladas al año de pescado y marisco.

En palabras de la conselleira, "estos datos muestran la fortaleza de la cadena mar-industria gallega", que genera alrededor de 50.000 empleos directos en la comunidad y representa cerca del 5% del PIB. La propia Iberconsa dá trabajo a 550 personas en Galicia.

Precisamente, ha recordado el Gobierno gallego que con la finalidad de impulsar la rentabilidad y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de transformación de productos del mar, la Consellería aumentará en 2026 la inversión en este ámbito un 5%, hasta los 17 millones de euros.