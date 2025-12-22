Mar destaca en la inauguración de la lonja de Cambados la mejora de las condiciones de trabajo del sector

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado el esfuerzo de la Xunta para mejorar las condiciones de trabajo del sector marítimo pesquero gallego.

Así lo ha hecho este lunes durante la inauguración de la renovada lonja de Tragove, en el ayuntamiento pontevedrés de Cambados, donde ha comprobado la finalización de los trabajos de ampliación de la lonja y la renovación de la cubierta.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, las obras permitieron renovar la sala de pujas, habilitar nuevos espacios de almacén, oficinas, vestuarios, aseos e instalar una cubierta y un área de 300 metros cuadrados para el tratamiento, limpieza y preparación del pescado.

El objetivo de las actuaciones pasa por facilitar el crecimiento de la lonja y "consolidar su liderazgo" en la descarga de volandeiras.