Mar invertirá 100.000 euros en la renovación del pantalán de Vilanova

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en el pantalán de Vilanova - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, invertirá 100.000 euros en la renovación integral del pavimento de madera del pantalán profesional para embarcaciones pesqueras y mejilloneras de Vilanova de Arousa (Pontevedra).

Así lo ha confirmado esta martes la conselleira do Mar, Marta Villaverde, en una visita a la dársena de Vilanova para presentar la actuación.

Esta actuación se enmarca en un contrato global para una decena de puertos autonómicos que se encuentra en licitación por importe de 640.000 euros. Son también los de Lorbé (Oleiros), Muxía, Muros, A Barquiña (Outes), Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Carril (Vilagarcía), O Grove y Baiona.

Las obras previstas consisten en el desmonte del pavimento de madera de pasarelas, pantalanes y 'fingers' deteriorados, formado por tablas de madera y la posterior sustitución por nuevo pavimento de mayor resistencia ante condiciones climatológicas adversas. El plazo de ejecución previsto para los trabajos es de siete meses.

En concreto en el puerto de Vilanova de Arousa se actuará sobre el pantalán número 6, que alberga flota mejillonera y pesquera. El ámbito de la actuación abarca tanto el tramo inicial de pasarela como el propio pantalán y 15 'fingers', con una superficie total de 582 metros cuadrados. En todo momento se facilitará el acceso de los usuarios a sus embarcaciones.