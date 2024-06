Pesca España pide aumentar el control sobre la pesca procedente de terceros países para garantizar que sea legal

Autoridades abogan por reforzar los controles ya existentes y por su modernización



A CORUÑA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pesca España, Javier Garat, ha reclamado aumentar el control sobre la pesca procedente de terceros países para garantizar que sea legal y con "supervisión" de lo que se ha capturado.

Lo ha hecho con motivo de la II Jornada 'Comprometidos con nuestro mar: La pesca ilegal no es una broma', celebrada este viernes en A Coruña. Promovida en el mercado de la plaza de Lugo, busca poner en valor la postura del sector pesquero en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y la importancia del cuidado de los océanos.

Para ello, han participado, entre otros, el jefe del Área de Lucha contra la Pesca Ilegal de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gonzalo Delgado, y el subdirector xeral de Pesca de la Xunta, Pedro Riveiro.

"España tiene el sistema de inspección y control más potente que existe en el mundo", ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de Pesca España -- asociación integrada por organizaciones de productores pesqueros -- quien ha atribuido a estos controles, las campañas y la "responsabilidad" en el sector y la reducción de este tipo de pesca en el país.

ARANCELES

No obstante, ha denunciado "auténticas barbaridades por el mundo", aludiendo, en particular, al caso de China. "Lo hacen en África, en América y sin un verdadero control como tenemos nosotros, están colonizando el mundo y se le permite que puedan mandar sus productos a la Unión Europea libres de aranceles".

"No solo con pesca ilegal sino tambien con trabajos forzados, a bordo de lo que llaman la esclavitud moderna, eso es competencia desleal que no se debería aceptar", ha recalcado para exigir medidas.

"Garantizando que todo lo que entra procede de pesca legal y con trazabilidad clara y que en las relaciones comerciales de la UE con terceros países no se den excepciones a determinados productos y países para que metan esos productos sin aranceles y sin supervisión de cómo se ha capturado".

REFORZAR MEDIDAS

"Cada vez más conscientes a nivel internacional de la protección, todo el mundo intentando aportar su grano de arena, se están incrementando las medidas para controlar y luchar contra la pesca ilegal y el sector es más consciente", ha expuesto, a su vez, el representante de la Administración central.

"Los índices de infracción y de control de personas involucradas en el furtivismo están bajando y también se están incrementando los medios", ha expuesto el subdirector xeral de Pesca de la Xunta, quien ha precisado que se abarca no solo la pesca ilegal sino también "el mercado y la comercialización".

"Las medidas que tenemos están dando buenos resultados, ahora estamos reforzando lo que tenemos, es la vía más eficiente", ha señalado en línea con lo manifestado por Gonzalo Delgado quien ha hecho referencia a las actuaciones para modernizar los sistemas actuales como el de control documental.