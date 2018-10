Pesca.- Pladimega controlará el 71% del mejillón para fábrica y el 79% del molusco fresco producido en Galicia

Actualizado 22/09/2008 22:00:14 CET

La organización asegura haber concedido seis puntos más de cupo a Arousa Norte que el que le correspondería en función de su número de bateas

VILAGARCÍA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones de bateeiros Pladimega y Federación Arousa-Norte acordaron un reparto de la producción de mejillón tras consensuar que la plataforma, integrada por 25 agrupaciones, podrá comercializar un 79 por ciento del molusco fresco y el 71 por ciento del que se destina a fábrica. La Plataforma impulsará mañana, no obstante, un nuevo recuento de las bateas de sus entidades asociadas, según avanzó a Europa Press su portavoz, Julián García.

Por su parte, la agrupación con sede en Boiro dispondrá de un cupo del 10 por ciento del mejillón fresco gallego y un 18 por ciento del dirigido a cocederos y conserveras. Las porciones de mercado restantes corresponden a pequeños y medianos productores independientes o a asociaciones reducidas.

Así lo explicó el portavoz de Pladimega quien, en declaraciones a Europa Press, calificó de "flexible" el consenso alcanzado. "Las dos partes entendemos que habrá que moverse cada semana para ver como nos va y, donde se vea que no funciona, habrá que modificarlo", apuntó al considerar que si Arousa-Norte "le va mal a nosotros también".

En este sentido aseguró que la plataforma concedió seis puntos más de cupo que el que le correspondería en función de su número de bateas. Según este grupo de asociaciones, Arousa-Norte, con sus 404 bateas, debería contar con un 12 por ciento de la venta de molusco para fábrica.

DOS TAMAÑOS

Otro de los puntos acordados es el del procedimiento para organizar las ventas, que no discriminarán entre distintas calidades, tamaños y calibres de mejillón en el caso del fresco mientras que se establecerán en dos tipos de entregas para el molusco que se dirija a cocederos y conserveras.

En concreto se fijará un turno para la venta de mejillón pequeño y otro para el grande. Si se precisan más de 72 piezas de molusco para alcanzar dos kilos se tratará de un tipo pequeño, mientras que, si para llegar a ese peso, hacen falta menos unidades el molusco será grande.

Pladimega informó, además, que el acuerdo incluye un control único compartido sobre las dos partes, la Plataforma y Arousa-Norte en todos aquellos puertos donde compartan las descargas. Éste será un paso previo a la incorporación de un órgano o empresa externa al sector que asuma un "control único".

Aparte, la organización informó de que se realizarán reuniones semanales para controlar los porcentajes de venta de cada uno para impulsar las compensaciones registradas en las ventas de fresco o fábrica. Si una agrupación comercializa una semana más de lo que le correspondería tendrá que reducir su aportación durante los siguientes siete días.

Después de la buena acogida del acuerdo entre los 25 representantes de las organizaciones que integran Pladimega, el portavoz informó de que a partir de las 20.00 horas expondrán todos los detalles en una asamblea que se celebrará en Vilagarcía de Arousa. Por el momento, García afirmó que ambas organizaciones "subimos un peldaño más" en la escalera de la producción de mejillón.

COCEDEROS

Pladimega, que hoy trasladó a la industria transformadora del resultado de la reunión de más de seis horas celebrada ayer en la Consellería de Pesca, añadió la necesidad de mantener una reunión con los cocederos. García avanzó que confían en fijar una cita mañana con representantes de estas empresas dedicadas a la cocción y congelado de mejillón.

La finalidad, como apuntó, es exponer "a fondo" los contenidos del acuerdo y sus repercusiones. "El trato con el cliente debe ser cara a cara", aseveró. Este paso completará el impulsado el sábado, jornada en la que Pladimega consensuó reiniciar las ventas con la Asociación Gallega de Depuradoras de Mejillón. Éstas se reanudaron durante el domingo, con la recogida de 500.000 kilos.

SIN DIÁLOGO CON VIRXE DO ROSARIO

El cruce de acusaciones desatadas a raíz de los acontecimientos violentos protagonizados por los piquetes en las últimas semanas mantiene las tensiones entre Pladimega y la asociación mejillonera Virxe do Rosario de Vilaxoán. A este respecto, García confió en la mediación de Arousa-Norte para que se sumen al acuerdo.

"Javier Blanco nos calificó de terroristas, por lo que está claro que vamos a abstenernos de hablar con ellos", aclaró. No obstante reconoció que representantes de Arousa-Norte están hablando con ellos para llegar a una "solución negociada", señaló, pese a reconocer que no "pasará nada si no lo hacen".