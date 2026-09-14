Un pesquero con 10 tripulantes queda a la deriva al norte de cabo Ortegal y necesita ser remolcado a Cariño

Salvamento Marítimo - SALVAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un pesquero con 10 tripulantes quedó a la deriva a 12 millas al norte de Cabo Ortegal durante la madrugada de este lunes, por lo que necesitó ser remolcado por Salvamento Marítimo hasta Cariño (A Coruña).

Según informa Salvamento Marítimo este lunes, el pesquero solicitó ayuda tras bloquearse el timón y la hélice con el copo del arte de pesca.

Tras recibir el aviso a las 1,55 horas de la madrugada de este 14 de septiembre, el Centro de Salvamento de Fisterra movilizó a la Salvamar Shaula, que llegó junto al pesquero a las 2,56 horas. El remolque quedó firme a las 3,00 horas y ambas embarcaciones navegaron hacia Cariño.

El pesquero quedó atracado en el puerto de Cariño a las 7,29 horas, en una asistencia en la que no se produjeron incidencias ni heridos.