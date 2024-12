El PSdeG pide a la Xunta un "foro estable" con el sector ante la situación "dramática" de los bancos marisqueros

El gobierno gallego reivindica su "diálogo" con las cofradías y niega tener propuesta alguna de la comisión mar-industria de la CEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario del PSdeG ha exigido este viernes a la Consellería do Mar la puesta en marcha de un "foro estable" con representación de todos los agentes implicados y presencia del sector, para afrontar la "situación dramática" de los bancos marisqueros, y ha afeado al gobierno gallego la falta de concreción e información sobre el plan de competitividad para dar solución a los problemas de la actividad extractiva.

Así lo ha trasladado el diputado Julio Abalde en una pregunta planteada en la comisión de Pesca y Marisqueo del Parlamento de Galicia, en la que ha advertido de que el sector constata una "situación dramática" de los bancos marisqueros y se queja de la falta de concreción sobre los planes de la Xunta para apoyar esta actividad económica.

Abalde ha advertido de la importancia de que "todos remen en la misma dirección" y se tenga en cuenta al sector extractivo, a los científicos y técnicos, y a la parte comercializadora, pero ha matizado que debe ser la Consellería do Mar la que "lidere" la acción para tomar medidas.

En ese sentido, ha reclamado que haya un "foro estable" en el que esté representado "todo el sector" y que permita un debate amplio, y "no negociaciones unilaterales".

Por otra parte, se ha referido a la creación, por parte de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), de una Comisión Mar-Industria, y de la reclamación de la patronal para que se creen mesas de trabajo sobre el marisqueo. Esta Comisión, ha explicado, ha recibido el "rechazo unánime" del sector extractivo, que "ni siquiera estaba invitado participar". "Es importante que sea la Consellería la que asuma sus competencias y responsabilidad y lidere ese trabajo conjunto, para evitar situaciones como ésta, de público desacuerdo", ha incidido Abalde, al tiempo que ha exigido al gobierno gallego que aclare "su estrategia" para ayudar a las cofradías.

"NO NOS DESENTENDEMOS"

La respuesta del gobierno autonómico ha sido aportada en la comisión parlamentaria por la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Marta Villaverde, que ha subrayado que la Consellería do Mar trabaja en una coordinación "continua" con el sector. "No nos desentendemos", ha proclamado.

Según ha recordado la directora xeral, la legislación establece dos tipos de zonas de marisqueo, unas de actividad libre, no sujeta a autorización, y los bancos naturales que requieren de concesión y autorización administrativa.

En relación a los segundos, Marta Villaverde ha recalcado que las concesiones se otorgan en régimen de exclusividad a las cofradías, que tienen la obligación de cuidar los bancos marisqueros, hacer una explotacional racional y encargarse de su repoblación y conservación.

Con todo, ha añadido, la Xunta trabaja con esas cofradías para conocer sus necesidades y apoya su actividad con, entre otras acciones, líneas de ayuda o herramientas como el Plan de Competividad para la recuperación de las zonas de marisqueo. "No se nos puede reprochar falta de diálogo, nos sentamos continuamente con el sector", ha reiterado.

Al respecto de la Comisión Mar-Industria creada por la CEG, la directora xeral ha matizado que la Consellería do Mar no ha recibido propuesta alguna de esta entidad y la administración "no trabaja a partir de notas de prensa".