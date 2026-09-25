La reunión de la NAFO termina con recortes para 2027 menores de lo esperado en fletán negro, gallineta y bacalao

Archivo - Varios operarios sacan cajas con caballas del barco durante la descarga de caballa en el puerto de Burela, a 27 de marzo de 2023, en Burela, Lugo, Galicia (España). Las primeras descargas de caballa llegan a las lonjas mariñanas, aunque no con l - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

VIGO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias (OPPC-3), con sede en Vigo, informa de que se ha cerrado la 48 reunión anual de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO) con reducciones generalizadas en stocks importantes para la flota gallega en 2027, tales como fletán negro, gallineta y bacalao.

Con todo, los resultados finales de la reunión anual "son considerados positivos teniendo en cuenta la severidad de las propuestas del consejo científico", pues se han seguido las recomendaciones "pero adoptando los límites superiores de capturas propuestos".

En el caso de la gallineta de la división 3M, se tuvo que esperar hasta el tercer día de la reunión para obtener la recomendación del Consejo Científico y finalmente se acordó un Total Admisible de Capturas (TAC) en el límite superior de la recomendación científica.

En el caso del fletán negro, aunque este año no ha habido circunstancias excepcionales, vuelve a reducirse por la Regla de Control de Capturas (HCR). Esto contrasta con lo que la flota observa en el caladero, donde la abundancia pesquera, justificaría un límite de extracción anual bastante mayor.

El Total Admisible de Capturas (TAC) adoptado para el fletán negro (14.351 toneladas) baja en torno 3% y el de la gallineta en la división 3M (12.059 toneladas en 2027) baja casi un 23%, mientras que el bacalao 3M (12.452 toneladas) baja un 19%.

Mientras, se acordó incrementar ligeramente el TAC de gallineta en la división 3LN, de 6.000 toneladas a 8.705 para 2027 y 2028. También se evitó el cierre de la pesquería de gallineta 3O (8.000 toneladas para 2027).

También se da continuación a las medidas de gestión de los stocks de bertorella 3NO (1.000 toneladas), de raya 3LNO (7.000 toneladas para 2027) y coreano (1.461 toneladas) de entre aquellos que se debían renovar con especial interés para la flota. "Esto requerirá el reajuste de la flota para continuar con el desarrollo de la actividad", explica la organización viguesa.

Otros stocks de interés para la flota española tienen gestiones plurianuales por lo que no fueron objeto de debate y decisión de regulación ya hecha en años previos.

"Entre los resultados positivos destaca el acuerdo para reactivar la pesquería de camarón en el stock 3LNO, con un TAC de 1.641 toneladas. Asimismo, el incremento del TAC en la pesquería de bacalao del stock Norte 3L refleja su buen estado y recuperación, permitiendo una captura de 62.105,19 toneladas", relata.