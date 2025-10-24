Rueda destaca la investigación marina en Galicia como "referencia" europea: "Aspiramos a serlo a nivel mundial"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, asiste al II Encuentro con los Sectores del Mar-II Asamblea Final del Programa Ciencias Marinas de Galicia. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado este viernes el liderazgo de Galicia en la investigación marina, lo que la convierte, ha subrayado, en "referencia" a nivel estatal, europeo y con aspiraciones a serlo "a nivel mundial".

"La investigación del medio marino tiene en Galicia un centro de referencia a nivel de España y de Europa y aspiramos a serlo a nivel mundial. Tenemos que seguir siendo un ejemplo en investigar, sacar conclusiones y saber aplicarlas", ha destacado en el II Encuentro con los Sectores del Mar-II Asamblea Final del Programa Ciencias Marinas de Galicia, a donde ha asistido con la conselleira do Mar, Marta Villaverde.

Tal y como ha destacado la Xunta en una nota de prensa, esta iniciativa llega ahora a su fase final tras tres años de trabajo conjunto entre el sistema científico gallego y los sectores del mar.

Durante su intervención, el titular del Gobierno gallego ha agradecido todo el trabajo hecho en la investigación "que tiene que ver con el mar" y que "demuestra que esa Galicia Calidade que tiene que estar presente en todas partes, también lo está en el sector científico".

Más de 250 investigadores de las tres universidades gallegas, de los centros del CSIC (incluyendo el Instituto Nacional de Oceanografía), de los centros de investigación de la Consellería do Mar, como el CETMAR y el INTECMAR, y otros organismos de la Xunta como el CESGA participaron en este programa de Ciencias Marinas de Galicia. El objetivo, ha destacado la Administración autonómica, ha sido mejorar la gestión de los recursos marinos y del medio, así como hacer del mar una fuente de bienestar y progreso.

En esta línea, Alfonso Rueda ha puesto en valor que este programa representa un modelo de trabajo en red y de cooperación institucional, al que la Xunta ha destinado 10 millones de euros (6 millones procedentes del Plan de Recuperación y Resiliencia Estatal, 4 millones de los fondos FEMP) dirigidos a fortalecer las capacidades de las instituciones públicas de investigación en el ámbito marino.

Además, ha destacado, este programa ha permitido avanzar en la restauración y refuerzo de la producción de moluscos y pescados, así como en el desarrollo de herramientas de análisis económica y socioeconómica para anticipar cambios en el tejido productivo.