Salvamento no localiza restos del 'Itoitz' y descarta realizar vuelos este viernes

Buque Itoiz a la deriva en la costa de Cabo Ortegal. - SALVAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El avión Sasemar 101 de Salvamento Marítimo no ha localizado restos del pesquero 'Itoitz' en la búsqueda llevada a cabo este jueves en la zona al norte de Cabo Peñas, donde se perdió la señal del buque el pasado viernes tras permanecer a la deriva desde el 9 de febrero.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de Salvamento, el avión del departamento de seguridad marítima no localizó "ningún tipo de resto".

Además, estas mismas fuentes han señalado que durante la jornada de este viernes ya no realizará vuelos y ha comunicado que ya han informado al armador.

El incidente se produjo sobre las 10.50 horas del lunes 9 de febrero, cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero 'Abra de Muxía'.

En la comunicación, el pesquero detalló que acababa de rescatar a los siete tripulantes del buque, que se encontraba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña.

Ese mismo jueves, Salvamento registró la pérdida de la señal del sistema de identificación automática (AIS) del buque y señalaba que la posición "más probable" del pesquero es que se situase "aproximadamente a 65 millas al noroeste del Cabo Peñas".