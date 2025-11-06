La temporada de pesca fluvial arrancará el 15 de marzo con la novedad de la veda del salmón

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Nov. (EUROPAPRESS) -

La temporada de pesca fluvial en los ríos gallegos arrancará el próximo 15 de marzo con la novedad de la prohibición de la captura del salmón.

En una reunión presidida por la directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, se han establecido las fechas habilitadas para la temporada de pesca continental, que se prolongará en la mayor parte de las especies hasta el 31 de julio. Es el caso de la trucha, excepto si la captura se realiza en aguas salmoneras, de reo y de montaña, para lo que la temporada arrancará el 1 de mayo.

Por otro lado, en los cotos de pesca intensiva y en los tramos de pesca sin muerte, se podrá pescar hasta el 30 de septiembre. Así pues, en los cotos con convenio, la temporada se prorroga solo en la modalidad de sin muerte.

Debido a la baja presencia de salmón obtenida en los recientes registros, se establecerá la veda de esta especie durante todo el 2026. Del mismo modo, Marisol Díaz ha informado que desde la Consellería se llevará a cabo un seguimiento de estos ejemplares mediante la instalación de dos nuevos contadores en las presas de Bora y de A Freixa. Estos se suman a los ya existentes en los ríos Ulla, Eo y Landro.

Finalmente, en la reunión se ha informado de los principales resultados del Plan de manejo de las poblaciones de cuervo marino grande. Según ha quedado constatado, su presencia aumenta la incidencia de muerte sobre los salmónidos, por lo que se pretende minimizar su presión depredadora garantizando que las medidas no pongan en peligro la conservación de esta ave.