El Tribunal General de la UE acoge este jueves la vista oral del recurso contra el veto a la pesca de fondo

El conselleiro do Mar se desplazará hasta Luxemburgo para mostrar su apoyo a un proceso judicial en el que la Xunta es coadyuvante



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal General de la Unión Europea acoge este jueves la vista oral del proceso que abordará el recurso presentado por más de una quincena de colectivos, entre ellas la Organización de Productores Pesqueros de Burela (Lugo), contra las restricciones impuestas por la Comisión Europea a la pesca de fondo.

De ello informa la Xunta en un comunicado en el que avanza que el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, se desplazará hasta Luxemburgo, sede del órgano judicial, para mostrar su apoyo en este proceso en el que el Gobierno gallego es coadyuvante de los demandantes dado el "impacto negativo" de esta decisión de la UE. Se estima que afectará de manera directa a 200 embarcaciones e indirecta a otras 946 de artes menores.

En este contexto, Villares reivindica el trabajo realizado por la Xunta ante el tribunal "rebatiendo los puntos de incidencia técnica y científica" alegados por la Comisión y el Parlamento Europeo.

Según sostiene la Xunta, el palangre demersal para la captura de merluza "no reúne las condiciones señaladas" en el reglamento que impuso este veto, mientras que tampoco figura en la clasificación establecida sobre protección de los ecosistemas marinos vulnerables (EMV) de alta mar frente a los efectos adversos de las artes de fondo.

El conselleiro recuerda que su postura fue respaldada por organismos científicos como el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), organismo que asesora a la Comisión, que indicó que esta medida "no tiene base científica", recalca Villares; así como otro del Parlamento Europeo en similares términos.

"Lamentamos que la Comisión no hubiera realizado informes como a estos previamente a decidir unas prohibiciones arbitrarias y que ponen en riesgo el futuro de parte de la flota y millares de empleos, ya que no tienen en cuenta el impacto socioeconómico", lamenta el conselleiro do Mar.