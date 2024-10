Villares valora el papel de las OPP como "aliadas de Galicia" para lograr un sector sostenible y competitivo

Presentación de la V edición de la campaña 'Camiño Gastronómico do Mar' en Burela.

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, ha puesto en valor el papel y el trabajo de las Organizaciones de Productos Pesqueros (OPP) como "aliadas de Galicia" para aumentar el valor añadido de la cadena comercial pesquera y para lograr un sector sostenible y competitivo.

Así lo ha trasladado en su intervención durante el acto de presentación de la quinta edición de la campaña 'Camiño Gastronómico do Mar', que ha tenido lugar este viernes en Burela (Lugo). La campaña está organizada por la Asociación Amigos do Camiño do Mar en Peregrinación a Santiago de Compostela, la OPP-7 de Lugo, Armadores de Burela y los ayuntamientos por los que discurre la ruta.

La OPP de Lugo lleva 30 años desarrollando planes de producción y comercialización y evidencia que este tipo de organizaciones son "un elemento vertebrador" para el fomento de actividades pesqueras viables y sostenibles, que contribuyan a aumentar la rentabilidad económica de sus miembros y a reducir la pesca ilegal. La Consellería do Mar lleva destinados a esta entidad de Burela más de 2,5 millones de euros desde el año 2009.

La campaña presentada este viernes se enmarca dentro de las acciones de promoción de la OPP-7 y se trata de una ruta de 7 etapas, que se desarrollarán entre el 13 de octubre y el 24 de noviembre, en las que los participantes visitarán 15 municipios del norte de Lugo y A Coruña, desde Ribadeo (cruce con el Camino del Norte) a Neda (entronque del Camino Inglés).

Con este camino gastronómico se promocionarán las especies capturadas por la flota de altura de Burela, que estarán presentes en diferenres locales, especialmente la merluza de pincho, pez espada, rape o chicharro.

Para Alfonso Villares, ésta es "una excelente oportunidad" para dar continuidad al compromiso de la Xunta con la promoción y la concienciación a la ciudadanía sobre la importancia de la dieta atlántica.

JORNADA DE DEGUSTACIÓN DE 'CARNEIRO'

Por otra parte, el Conselleiro do Mar ha participado este viernes en una jornada de desgustación de productos de la ría de Ferrol, en la que se ha celebrado un 'showcooking' sobre el 'carneiro', un molusco bivalvo también conocido como escupiña, bolo o 'ameixa vella'. El evento está organizado por la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol.

El conselleiro ha incidido en su visita en la importancia de consumir productos de las rías y costas gallegas, porque destacan "por su calidad" gastronómica y por sus beneficios para la salud.