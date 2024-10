La Xunta analiza con el sector la aplicación del plan del marisqueo y estudia nuevas necesidades

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro del Mar, Alfonso Villares, ha presidido este lunes un encuentro con representantes de las Federaciones de Cofradías de Pescadores para evaluar la aplicación del Plan de Competitividad y Sostenibilidad del Marisqueo en Galicia y analizar posibles nuevas necesidades del sector susceptibles de ser recogidas en próximas actuaciones.

Tal y como ha detallado la Xunta en una nota de prensa, el responsable autonómico ha puesto en valor que el Gobierno gallego ha movilizado hasta el momento más de 50 millones de euros en ayudas directas, medidas de apoyo económico y planificación recogidas en el plan dotado con 123 millones de euros. Unas cifras que para el titular de Mar reflejan el avanzado grado de ejecución de los compromisos alcanzados con los máximos representantes del sector pesquero.

En esta línea, ha destacado las aportaciones autonómicas de carácter extraordinario para profesionales y entidades sectoriales, las dirigidas a las paradas temporales de la actividad extractiva, a la gestión integral de los recursos biológicos marinos, a la protección y recuperación de la biodiversidad de los ecosistemas o los proyectos de planificación, adecuación y mejora de las zonas de producción.

Asimismo, también ha subrayado el desarrollo de proyectos de investigación marina a través de los centros de investigación dependientes de la Consellería do Mar como el Centro de Investigaciones Mariñas (CIMA), el Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar) o el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño, así como a través de la plataforma Redemar y las universidades gallegas con el objetivo de profundizar en la sostenibilidad de la actividad pesquera en la comunidad.