La Xunta destaca la importancia de la investigación marina para afrontar los retos del sector marisquero

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, durante una una reunión con el catedrático emérito de Microbiología de la USC Juan Luis Barja. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 31 Ago. (EUROPA PRESS) - La conselleira do Mar, Marta Villaverde, acompañada por la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, y personal técnico del Centro de Investigaciones Marinas de Galicia (CIMA), ha mantenido una reunión con el catedrático emérito de Microbiología de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Juan Luis Barja, para abordar la situación de los proyectos científicos orientados a la mejora sanitaria y productiva de los moluscos en las rías gallegas.

La titular de Mar ha destacado que Galicia dispone de una red de centros de investigación y equipos universitarios punteros y de referencia internacional, cuyo trabajo resulta decisivo para diseñar respuestas eficaces frente a los actuales desafíos del sector, tales como los episodios de mortalidad de bivalvos o los posibles efectos del cambio climático.

En este sentido, Villaverde ha subrayado la apuesta por canalizar este conocimiento a través de herramientas estratégicas como la plataforma Redemar, que conecta de manera directa a la comunidad investigadora con el tejido productivo para impulsar iniciativas conjuntas.

La responsable autonómica ha destacado el compromiso de la Xunta con esta alianza entre ciencia y sector para "blindar su actividad, proteger el empleo en el litoral y garantizar la competitividad futura del complejo mar-industria".