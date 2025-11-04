La Xunta y la DOP Mexillón de Galicia analizan nuevas líneas de colaboración para el próximo año

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en una reunión con el secretario general de la DOP Mexillón de Galicia, Joaquín Garrido, - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se ha reunido este martes con el secretario general de la DOP Mexillón de Galicia, Joaquín Garrido, para hacer balance de las actuaciones impulsadas a lo largo de este ejercicio y para analizar nuevas líneas de colaboración de cara al próximo año.

Tal y como ha recordado la Xunta en una nota de prensa, la Consellería y este sello de calidad cuentan con una "amplia trayectoria" de colaboración que en los últimos cinco años se tradujo en "más de 850.000 euros de inversión autonómica" destinada a la realización de acciones conjuntas para la mejora de la comercialización y promoción del mejillón certificado.

En este contexto, ha ensalzado al mejillón gallego por ser "uno de los productos más relevantes de la acuicultura en la comunidad", tanto en términos de producción como de facturación, un producto "que alcanzó cerca de las 179.000 toneladas en 2024 con un valor que superó los 128 millones de euros".

Así, la responsable autonómica ha destacado que, al amparo del convenio entre la Xunta y la DOP, se han llevado a cabo este año diversas acciones, entre las que ha destacado la promoción con campañas específicas en diferentes formatos y redes sociales.