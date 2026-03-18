La Xunta formaliza el acuerdo de financiación para construir la primera planta de cría de salmón de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) ha acogido este miércoles la firma del acuerdo de financiación de Seafood Legacy Spain S.L. para desarrollar un proyecto estratégico de acuicultura sostenible en Burela (Lugo). La iniciativa, que el Igape apoya con cinco millones de euros, impulsará la puesta en marcha de la primera planta de cría de salmón de la comunidad gallega.

Según ha detallado la Xunta en una nota de prensa, esta ocupará una parcela de cerca de 20.000 metros cuadrados en el puerto burelés y se estima que creará en torno a un centenar de puestos de trabajo directos e indirectos.

"La firma del acuerdo supone un hito clave para la puesta en marcha de la iniciativa y permitirá avanzar en la construcción de una instalación que tendrá un impacto muy significativo en la economía de la comarca de A Mariña lucense, con la generación de empleo y la dinamización del tejido productivo", ha subrayado.

La futura instalación empleará tecnología RAS, que permite "optimizar el uso del agua, mejorar la bioseguridad y reducir significativamente el impacto ambiental frente a los modelos tradicionales de acuicultura".

Con todo, ha destacado que el acuerdo de financiación fue posible gracias a la colaboración de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta, a través del Igape y XesGalicia, junto con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las entidades financieras Banco Santander y Abanca.