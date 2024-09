Xunta y Gobierno ponen en valor la colaboración institucional para luchar contra la pesca ilegal

VIGO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, y la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, han puesto en valor este lunes la colaboración institucional para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Así lo han señalado en la inauguración del IV Curso de Fortalecimiento de Capacidades para la Aplicación del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, que se celebrará hasta el 26 de septiembre en Vigo.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Consellería, así como de la Agencia Europa de Control de la Pesca, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y de la Secretaría General de Pesca, entre otros.

Según Villares, la práctica no regulada no solo perjudica a la recaudación fiscal, sino que también disminuye el rendimiento económico del sector y afecta a la imagen de los productos del mar, además de a la seguridad alimenticia de los consumidores y, en general, a los recursos marinos.

Al curso, que se lleva a cabo en el buque Intermares, acudirán alumnos de distintos países para aprender sobre la importancia de una pesca regulada y controlada.

En esta línea, en declaraciones a los medios de comunicación, Isabel Artime ha destacado la importancia de la colaboración con la Xunta, para no solo detectar pesca ilegal en puertos, sino también en la comercialización.

En un comunicado, el Gobierno autonómico ha reivindicado su compromiso con este problema, tratando de concienciar a la población y reforzando la actividad inspectora.

Asimismo, ha indicado que la cuarta edición de este curso está dirigida a inspectores de pesca de la zona del Caribe. Concretamente de Panamá, Saint Kitts y Nevise, San Vicente y Grandinas; Santa Lucía; Trinidad y Tobado; y Grenada.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, ha mostrado su orgullo de que la FAO haya vuelto a elegir el puerto de la ciudad olívica para formar a inspectores respecto a la pesca ilegal.