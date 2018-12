La Xunta lanza en navidades la versión en inglés de la 'app' que informa sobre las vedas de pescados y mariscos

Publicado 07/12/2018 11:16:03 CET

La Consellería do Mar pondrá en marcha durante la época navideña de la versión en inglés de la aplicación para móvil denominada 'No piques, no peques', con la que se informa sobre las vedas, las tallas mínimas y el período óptimo de consumo de las principales especies de pesca y de marisco que se comercializan en Galicia.

Se trata de una 'app' que ya ha sido descargada cerca de 10.200 veces desde su desarrollo y que ahora trata de llegar también a los visitantes que lleguen a Galicia durante las vacaciones de navidad.

Todos los que descarguen la aplicación podrán encontrar en ella información sobre las mejores épocas para comprar y consumir pescados y mariscos capturados en la comunidad, al tiempo que ayudan a identificar de forma sencilla, visual y amena, las distintas especies y a conocer cuáles están en veda.

De la misma forma que en las versiones en gallego y en castellano, en la versión en inglés se podrán consultar 53 fichas individuales de distintas especies de la pesca y el marisqueo en Galicia. A estas, se les sumarán otras nuevas 31 en posteriores actualizaciones de la 'app'.

Las especies que se añadirán son la platija, la aguja, el alcrique, la almeja babosa, la anguila, la brótola, el bocarte, la palometa, el mero, el bonito alistado o el mejillón, entre otros.

La Consellería do Mar resalta que la aplicación funciona como una guía sencilla que una vez descargada se puede consultar sin tener conexión a Internet. Su descarga también es totalmente gratuita.