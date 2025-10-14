La Xunta presentará recurso de casación contra el veto a la pesca de fondo

Llevará Bruselas el dictamen del Consello Galego de Pesca en contra del recorte de fondos para crear un manifiesto con la posición de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleria do Mar, Marta Villaverde, ha avanzado que la Xunta presentará recurso de casación ante la decisión del Tribunal General de la UE de avalar el veto a la pesca de fondo en 87 áreas, en el marco del procedimiento del Gobierno central de recurrir en defensa del palangre.

De ello ha informado en una comparecencia a petición propia en el Parlamento gallego, en donde Villaverde ha denunciado esta veda como una "decisión totalmente arbitraria", "sin aval científico de ningún tipo", que supondrá un impacto para el 25% de la flota en Galicia.

Reclama una "revisión" de esta decisión y su suspensión mientras trabaja en una hoja de ruta para tumbar este vento por vía judicial.

En su intervención, la conselleira ha reflexionado acerca de un "escenario geopoolítico complejo" que "puede poner en riesgo la actividad del este sector". A este respecto se ha referido al recorte de 246 millones que se prevé para Galicia en el futuro marco plurianual de fondos pesqueros europeos 2028-2034.

Así, Villaverde ha asegurado que llevará a Bruselas el dictamen del Consello Galego de Pesca que rechaza la propuesta de la Comisión Europea sobre el nuevo marco financiero plurianual 2028-2034.

De este modo, ha dejado el dictamen en la Cámara para que los grupos "realicen aportaciones". Con ello se va recoger una posición gallega con la que hacer un manifiesto en defensa de la pesca de Galicia.

La conselleira do Mar llama a la oposición a "un frente común" con la Xunta en defensa de Galicia. "¿De qué lado se van a poner ustedes en esta ocasión?", cuestiona.

REPROCHES DE LA OPOSICIÓN

Durante el debate, Rosana Pérez (BNG) ha iniciado su intervención con el reproche a la conselleira de que "comenzó con bastante mal pie esta andadura" con la situación "vergonzosa" de aplaudir "entusiásticamente" al exconselleiro do Mar Alfonso Villares en su despedida tras ser investigado por una supuesta agresión sexual.

Afea a Villaverde que habla de los recortes de fondos europeos para la pesca "como si Von der Leyen no fuese del PP europeo". Advierte de que "hay muchísimas cuestiones que puede decidir" la Xunta para apoyar al sector, "y hasta ahora no decidió ninguna".

Rosana Pérez critica que la intervención de la conselleira sirva para "vender que van a recurrir" cuando no lo hizo en su momento y solo fue detrás del sector.

El socialista Carlos López Font ha lamentado como "inaceptable" el recorte del 67% de fondos europeos para la pesca, lo que sería "un golpe letal para Galicia".

López Font responsabiliza al Partido Popular de este recorte, con mayoría absoluta en la Comisión Europea, por lo que el PP de España y Galicia "no pueden mirar para otro lado, como hacen habitualmente".

En cambio, Miguel Fidalgo (PP) ha valorado la "firme posición que está defendiendo" la Xunta por su "defensa valiente" de los intereses en Europa y hace "un llamamiento a la responsabilidad" a la oposición. "No vamos a aceptar decisiones que amenacen nuestro sector pesquero", agrega.