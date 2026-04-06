La Xunta y Tragsa analizan nuevas líneas de colaboración en el ámbito marítimo-pesquero

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se ha reunido este lunes con Manuel Villarroel, jefe de la unidad territorial del Grupo Tragsa, con el objetivo de analizar al detalle las actuaciones conjuntas que la Administración autonómica y la empresa pública llevan a cabo en la actualidad.

De ello ha informado la Xunta en un comunicado, en el que explica que estas colaboraciones directas se centran principalmente en el apoyo técnico, en la gestión de recursos marinos, en la ejecución de obras de infraestruturas y la asistencia técnica para la gestión, verificación y control del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (Fempa).

Además de hacer balance del desarrollo de los encargos actuales, la titular de Mar y el responsable de Tragsa aprovecharon esta toma de contacto para explorar y analizar nuevas posibles líneas de colaboración a futuro.

El objetivo, conforme ha destacado la Xunta, es seguir reforzando el trabajo conjunto en áreas clave como la gestión pesquera, la sostenibilidad del medio marino, la vigilancia y la modernización de infraestructuras estratégicas para el sector en la comunidad.