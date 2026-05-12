Los aeropuertos gallegos registraron casi 1,4 millones de viajeros en el primer cuatrimestre y 14.297 vuelos

Archivo - Pista del aeropuerto de Lavacolla - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los tres aeropuertos de Galicia cerraron el primer cuatrimestre del año con casi 1,4 millones de pasajeros y 14.297 vuelos, en un período en el que la terminal compostelana ha seguido perdiendo operaciones y viajeros.

Así, el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro cerró el cuatrimestre con 599.956 viajeros, un 33,6 % menos y 4.767 vuelos (-35%). En el mes de abril, registró 164.277 pasajeros (-42,3%) y 1.229 vuelos (-45,5%), de los que 1.120 fueron vuelos comerciales. De ellos, 804 fueron conexiones nacionales y 316, internacionales.

Hay que tener en cuenta que la terminal compostelana cerró el pasado 23 de abril (hasta el 28 de mayo) por obras de pavimentación de la pista y sustitución del sistema ILS.

El aeropuerto de A Coruña-Alvedro tuvo en abril 134.135 pasajeros, un 25,4% más, y 1.632 vuelos (+27,6%), de los que 954 fueron vuelos comerciales. De ellos, 867 fueron vuelos nacionales y 87 internacionales. En lo que va de año, la terminal coruñesa sumó 447.767 pasajeros y 5.690 vuelos.

En el caso de Vigo, el mes abril cerró con 98.250 pasajeros (+13,7%) y 1.201 vuelos (+36%), de los que 809 fueron vuelos comerciales y, de ellos, 763 conexiones nacionales y 46 internacionales. En lo que va de año, se registraron 336.751 pasajeros en Peinador y 3.840 vuelos.