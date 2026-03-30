Los alojamientos gallegos, al 60% para el jueves y viernes santo

Archivo - Castillo de San Antón de A Coruña, a 8 de abril de 2022, en A Coruña - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector turístico gallego ha registrado casi un 60% de reservas para las noches del jueves y el viernes de Semana Santa, un porcentaje que roza el 50% para la noche del sábado, según recoge el Sistema de Monitorización e Análise de Datos de Aloxamento (SIMADA) del Clúster de Turismo de Galicia.

Respecto al precio por noche, la media de todos los alojamientos se sitúa en torno a los 100 euros y la estancia media es de tres noches. Con todo, matizan que estas cifras pueden variar por las reservas de última hora. De hecho, el sistema constata que más del 40% de las reservas se han concretado en los cinco o 10 días previos a la fecha de entrada en el alojamiento.

Los datos del sistema apuntan a un perfil de visitante de origen nacional (más del 80%), mayoritariamente procedente del turismo interior, seguido de los llegados de Castilla-León, Asturias y Cataluña.

El turismo internacional se sitúa en el 11,6%, principalmente procedente de Portugal, Alemania y Suiza. Un 7,5% de las reservas no tienen asociada la procedencia del visitante.

Además, los mayores porcentajes de ocupación se concentran en la costa (56%) frente al 50% del interior. Por tipología de establecimiento, los hoteles concentran el 59% de las reservas frente al 53% de las casas de turismo rural.