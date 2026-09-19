Cerca de 450.000 personas visitaron el Parque Nacional de las Islas Atlánticas en la temporada de verano

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 450.000 personas han visitado el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia durante la pasada temporada de verano --desde el 15 de mayo hasta el 15 de septiembre--, unas cifras que superan en un 3,1% las inscritas en el mismo período de 2025.

Así lo ha anunciado este sábado durante una visita al archipiélago de Cortegada la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, quien ha destacado también que estos datos confirman que el parque nacional "sigue siendo uno de los espacios naturales más visitados" de la comunidad durante la época estival.

Además, la responsable autonómica ha hecho hincapié también en la comparativa interanual ya que, desde enero, los cuatro archipiélagos recibieron 478.732 visitas, un balance que prácticamente iguala al de todo el año anterior (491.009) a pesar de que, tal y como ha recordado, aun faltan más de tres meses para cerrar el balance de 2026.

Al igual que en ejercicios anteriores, Ángeles Vázquez ha explicado que agosto volvió a ser el mes que concentró las cifras más altas de visitantes en el conjunto del parque nacional (161.107), seguido de julio (135.700) y de junio (82.774).

En cualquier caso, ha destacado de forma especial el aumento detectado durante el tramo final de la temporada alta. En concreto, durante la primera quincena de septiembre el balance de visitantes en los cuatro archipiélagos superó en casi un 40% a lo registrado el año anterior (46.268 personas entre el 1 y el 15 de septiembre de este año y 33.113 en el mismo período de 2025).

En cuanto al balance estacional por islas, ha detallado que Cíes, al igual que todos los veranos, fue la más visitada, con 290.876 personas, seguida de Ons, con un total de 134.373. Estas cifras se completan con las 13.644 visitas contabilizadas en el mismo período en Sálvora y las 8.603 de Cortegada, hasta sumar una cifra total de 447.496 personas que pasaron por las cuatro islas este verano.