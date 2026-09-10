La Diputación impulsará los Caminos de San Andrés de Teixido

A CORUÑA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El área de Turismo de la Diputación de A Coruña impulsará los Caminos de San Andrés de Teixido, según ha avanzado el vicepresidente provincial, Xosé Regueira.

Lo ha hecho en la cuarta edición del 'Foro de los Vivos' que el departamento de Turismo provincial, en el marco de su campaña 'El paisaje que sabe', organiza los días 12 y 13 de septiembre en Porto do Cabo (Valdoviño).

Se trata de una iniciativa que busca reivindicar la ruta de peregrinación ferrolana y acercar a vecinos y visitantes su valor como "recurso patrimonial, turístico y cultural del territorio".

Han acompañado a Regueira en la presentación José Picallo y Carlos Fernández, presidente y secretario de la Asociación de Vecinos de Porto do Cabo, y Sergio Muíño, del proyecto de turismo comunitario y local.