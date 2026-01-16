La Diputación de Pontevedra sitúa a las Rías Baixas como destino de astroturismo ante el eclipse solar de 2026

PONTEVEDRA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El próximo 12 de agosto de 2026, habrá un eclipse solar total, el primero visible desde la Península Ibérica en más de un siglo, y la comunidad gallega, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), será uno de los territorios privilegiados para disfrutarlo en toda su magnitud.

Conscientes del enorme interés que despierta este acontecimiento, la Diputación de Pontevedra ha decidido dar un paso al frente y convertir el eclipse en una oportunidad turística.

Así, con el lema 'Baixo o ceo das Rías Baixas', la institución provincial ha lanzado un producto turístico experiencial centrado en el astroturismo.

El presidente de la Diputación, Luis López, ha destacado este viernes el carácter "pionero" de la iniciativa, al señalar que "hasta ahora no se ha dado ningún paso para crear un producto concreto para el posicionamiento en el mundo" convirtiendo a la provincia en destino de referencia en astroturismo.

"Lejos de concebir estos eclipses de los años 26, 27 e 28 como acciones puntuales, vamos a dar un impulso apostando por esta forma de hacer turismo", ha subrayado.

La propuesta va más allá de un evento aislado. La Diputación trabaja ya en una "estrategia estructurada" para convertir el cielo de las Rías Baixas en un producto turístico estable. Entre las medidas previstas figura la creación de una red provincial de puntos de observación de eclipses solares, identificados en los 61 concellos de la provincia.

A ello se sumarán "quedadas" de observación, pensadas como experiencias compartidas, divulgativas y accesibles para todos los públicos.

La seguridad también será una prioridad. Por ello, se distribuirán kits de observación del eclipse, que incluirán gafas homologadas y material divulgativo, a través de la red Info Rías Baixas.

Todo se completará con una campaña de promoción conjunta, coordinada desde Turismo Rías Baixas, para dar a conocer tanto el fenómeno astronómico como los puntos de observación en cada municipio. "Todo ello convirtiendo a los ayuntamientos en verdaderos protagonistas y agentes activos de este producto", ha concluido Luis López.