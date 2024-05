Galicia llegará este año a los ocho millones de turistas, según las previsiones de la Xunta

ARTEIXO (A CORUÑA), 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha manifestado que Galicia podría llegar este año a la cifra de los ocho millones de turistas. Ha sido en una intervención en la que ha alertado de la "turismofobia" y ha rechazado la implantación de tasas turísticas.

Así lo ha expuesto durante su ponencia en el foro organizado por La Voz de Galicia, en el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre, en el que ha analizado la hoja de ruta de la Xunta para 2030.

En ella, ha incidido en la capacidad de Galicia para atraer a turistas y ha cifrado las previsiones para este año en unos ocho millones de turistas.

Como "termómetro" de las buenas previsiones a este respecto ha apuntado a las personas que llegan a través del Camino de Santiago. Mientras, ha rechazado que no sea posible la llegada de más turistas y no se ha mostrado partidario de aplicar tasas turísticas, como la planteada en Santiago. "No la pediría", ha dicho.