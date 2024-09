Ninguno de los municipios gallegos con zonas de gran afluencia turística prevé seguir a Santiago e implantar una tasa

Los hosteleros "no le tienen miedo", siempre que sea consensuada con las empresas y revierta sobre el sector

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ninguno de los cinco ayuntamientos gallegos con zonas declaradas de gran afluencia turística (A Coruña, Baiona, Portomarín, Tui y Vigo) planea seguir a Santiago de Compostela e implantar una tasa a pagar por los visitantes.

Así, después de que esta semana la Xunta anunciase que a partir del 1 de enero los ayuntamientos podrán implantar esta medida, tras la petición por parte del gobierno local compostelano; otros municipios, de momento, la rechazan.

En concreto, fuentes del Ayuntamiento de A Coruña consultadas por Europa Press subrayan que, "por ahora", no se plantea en la urbe herculina implantar una tasa al turismo ya que "no existe una problemática similar a la de otros municipios con mayor presión turística".

Pese a ello, A Coruña sí cuenta con tres zonas reconocidas de gran afluencia turística (zona monumental y centro, Torre de Hércules y Cementerio de San Amaro), lo que le permite una mayor libertad horaria a los establecimientos comerciales.

En situación similar se encuentra Vigo, que cuenta con dos zonas de gran afluencia turística. Pese a que desde el Ayuntamiento olívico han rehusado formar parte de este reportaje, el propio alcalde, Abel Caballero, se opuso hace un año "a cualquier tasa turística en la ciudad" y también en Cíes, después de que el CSIC sondease si los visitantes estarían dispuestos a pagar 5 euros para recuperar la flora y la fauna del parque.

Desde el Ayuntamiento de Tui, su alcalde, Enrique Cabaleiro, ha indicado que, "por ahora", no se lo plantea, asegurando que "no perciben un aumento del coste de los servicios municipales debido al turismo". "No tenemos problema de masificación", ha apuntado, subrayado que en el futuro no descartarían implementar esta medida.

En declaraciones a Europa Press, ha puesto el foco en que la mayoría de los visitantes a este municipio del sur de Pontevedra son peregrinos, por lo que quizá, a su parecer, no es un tipo de turismo que se pueda cargar con esta tasa.

Baiona también rechaza establecer un impuesto especial al turismo, porque "no tiene problema de saturación". Pese a que en temporada de verano sí está declarada como zona de gran afluencia turística, con más libertad para la apertura de comercios, su alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, no considera necesario esta tasa, según ha dicho a Europa Press.

"NO LA VEO DESCABELLADA"

Fue el alcalde de Portomarín (Lugo), Pablo Rivas, el que más abierto se ha mostrado a la hora de hablar de esta tasa. Tras reconocer que el Ayuntamiento no tiene previsto instaurarla, al menos a corto plazo, sí ha dicho que "no la ve descabellada".

"Sería una tasa turística para poder ofrecer servicios al turista. Ya que esos servicios cuestan dinero, pues que salga del bolsillo de los turistas. No la tenemos previsto a corto plazo, pero no la descartamos para el futuro", ha subrayado en declaraciones a Europa Press.

"Yo creo que va a ser una tendencia que va a comenzar en ciudades grandes y que poco a poco se ampliará a otras más pequeñas", ha añadido.

"NO ME DA MIEDO"

Desde el sector, el presidente de la Federación Gallega de Hostelería, Cheché Real, ha asegurado "no tener miedo" a esta tasa, ya que en muchos lugares del mundo se ha establecido y no supone una reducción de los viajeros.

Eso sí, ha insistido en que habría que llegar a un consenso entre el sector y las administraciones sobre ciertos temas como quién la va a recaudar, cómo se va a aplicar y a qué se destinará ese dinero. "No me importa que se implante, pero siempre y cuando la recaudación vuelva a revertir en cuestiones turísticas", ha sentenciado.

CRECIMIENTO DEL TURISMO

En declaraciones a Europa Press, Cheché Real también ha hecho balance del verano que cierra. El sector turístico continuó creciendo en Galicia, con el empleo relacionado con hostelería y viajes aumentando respecto a años previos.

Así, según los datos del Ministerio de Industria y Turismo, en el mes de agosto el empleo turístico (hostelería, agencias de viajes y operadores turísticos) subió en Galicia un 5,1% respecto al octavo mes de 2023, hasta 95.523 afiliados, superando cifras también de 2022 y de antes de la pandemia.

En la misma línea han apuntado las cifras de viajeros hospedados en hoteles de la Comunidad, que crecieron un 2,41% en julio, con 612.890 turistas (últimas cifras disponibles del Instituto Nacional de Estadística). Este dato queda cerca de las 619.047 personas que en julio de 2022 eligieron los hoteles gallegos y se sitúa muy por encima de los 538.734 de 2019.

Real espera que los datos definitivos superen el "récord" de años precedentes y prevé, si el clima lo permite, que el otoño y sobre todo la época de Navidad continúe por la misma senda.