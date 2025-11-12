Paradores acometerá una reforma integral en el edificio de Monforte de Lemos

La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, visita el de Monforte de Lemos
Europa Press Galicia
Publicado: miércoles, 12 noviembre 2025 16:41

LUGO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Paradores de Turismo acometerá una reforma integral en el histórico establecimiento de Monforte de Lemos con el objetivo de modernizar sus instalaciones, mejorar la eficiencia energética y conservar el valor patrimonial del conjunto monumental, uno de los más emblemáticos de la Ribeira Sacra.

Los trabajos, que comenzarán el próximo 1 de enero y se prolongarán durante cinco meses, permitirán ofrecer una experiencia más confortable, accesible y sostenible a los visitantes antes de su reapertura.

La intervención la ha dado a conocer este miércoles la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, durante la visita que ha realizado al Parador monfortino acompañada por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras, y por el alcalde de la localidad, José Tomé Roca.

Raquel Sánchez ha destacado que este establecimiento, convertido en uno de los grandes símbolos de la Ribeira Sacra y del patrimonio cultural gallego, "encarna la esencia misma de lo que representa Paradores, nuestros establecimientos son mucho más que simples edificios, son guardianes de la historia, de la cultura y del alma de los lugares donde se alzan".

También ha asegurado que esta actuación constituye "una apuesta por el futuro del Parador de Monforte de Lemos y por su papel como motor turístico y cultural de Galicia".

