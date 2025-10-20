La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas impulsa un programa en IA para el sector turístico gallego

Presentación de un programa de la Reserva Biosfera Mariñas Coruñesas
Presentación de un programa de la Reserva Biosfera Mariñas Coruñesas - ÁRTABRA COMUNICACIÓN
Europa Press Galicia
Publicado: lunes, 20 octubre 2025 12:10

A CORUÑA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas ha impulsado el primer Programa Integral de Digitalización y Formación en IA para el sector turístico gallego.

Hoy ha tenido lugar la presentación de esta iniciativa y durante las próximas semanas más de setenta empresas certificadas y personal técnico municipal se formarán para aplicar estas herramientas de digitalización en sus recursos turísticos.

Ha sido en Abegondo en un acto a cargo del presidente de la Reserva de Biosfera, José Antonio Santiso Miramontes, quien ha destacado la relevancia de este proyecto como un paso decisivo en la transformación y modernización del destino Mariñas Coruñesas.

En él, ha recordado que este programa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística y está financiado con fondos europeos Next Generation. Además, ha subrayado que esta iniciativa representa un nuevo impulso a la apuesta de la Reserva por un modelo de desarrollo que combina innovación, sostenibilidad e identidad local.

Contador