La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas impulsa un programa en IA para el sector turístico gallego

A CORUÑA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas ha impulsado el primer Programa Integral de Digitalización y Formación en IA para el sector turístico gallego.

Hoy ha tenido lugar la presentación de esta iniciativa y durante las próximas semanas más de setenta empresas certificadas y personal técnico municipal se formarán para aplicar estas herramientas de digitalización en sus recursos turísticos.

Ha sido en Abegondo en un acto a cargo del presidente de la Reserva de Biosfera, José Antonio Santiso Miramontes, quien ha destacado la relevancia de este proyecto como un paso decisivo en la transformación y modernización del destino Mariñas Coruñesas.

En él, ha recordado que este programa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística y está financiado con fondos europeos Next Generation. Además, ha subrayado que esta iniciativa representa un nuevo impulso a la apuesta de la Reserva por un modelo de desarrollo que combina innovación, sostenibilidad e identidad local.