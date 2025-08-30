Los trenes turísticos regresan a la Ribeira Sacra y Valdeorras para promover el enoturismo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa de Trenes Turísticos recupera la normalidad en sus rutas, especialmente, en esta que transcurre por la provincia de Ourense que sufrió la oleada de incendios forestales, apostando por el enoturismo para la puesta en valor de las denominaciones de origen de Valdeorras y Ribeira Sacra.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participó este sábado en la ruta del Viño de Valdeorras y Ribeira Sacra dentro de la iniciativa 'Trenes Turísticos' que la Xunta desarrolla en colaboración con Renfe y el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (Inorde).

Merelles subrayó el potencial de la enogastronomía para el turismo en la Comunidad y, especialmente, en la zona, que está incluida en el Plan territorial de sostenibilidad turística de enogastronomía de Galicia.

Durante su intervención, el director de Turismo de Galicia aludió al impacto de los fuegos en la comunidad, concretamente, en la provincia de Ourense, y compartió su solidaridad hacia todas las personas afectadas.

"A nivel de turismo, actualmente podemos hablar de un retorno controlado a la normalidad, tras semanas de vigilancia para evitar que las personas visitantes encontraran dificultades, por ejemplo, en rutas del Camino de Santiago como la del Camino de Invierno", destacó.

Actualmente, continuó Merelles, todos los tramos están transitables y el impacto es principalmente paisajístico. En este sentido, lamentó las consecuencias de los incendios pero confía en la capacidad de resiliencia de los gallegos para volver a una cierta normalidad y salir aun más reforzado como destino turístico.

Refiriéndose a la ruta de Valdeorras, destacó que es uno de los 13 circuitos que están previstos para 2025. Esta ruta incluye un recorrido en catamarán por el río Sil, visita a la bodega A Corona y al santuario de las Ermitas y parada en la estación de Os Peares, donde habrá una visita teatralizada. El recorrido tendrá una segunda edición el día 27 de septiembre.