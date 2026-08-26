Volotea, única compañía que concurre al concurso de A Coruña con propuesta de cinco rutas en vuelos nacionales

Archivo - Aviones en el aeropuerto de Alvedro. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

A CORUÑA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El plazo abierto para presentar ofertas para cubrir los destinos nacionales en el concurso convocado por el Consorcio de Turismo de A Coruña se ha cerrado este martes con la presentación de una única compañía, Volotea, para operar las cinco rutas propuestas: Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante.

Según informa el Ayuntamiento herculino, la convocatoria especificaba que las aerolíneas interesadas deberían efectuar, en concreto, con Málaga un total de 208 vuelos anuales y un mínimo de 37.440 plazas al año y las mismas cifras con Valencia.

Respecto a Bilbao, apuntaba a 180 vuelos anuales y un mínimo de 32.400 plazas al año; con Sevilla, entre 288 y 352 vuelos anuales, según la anualidad del contrato, con hasta 63.360 plazas; y con Alicante, entre 146 y 180 vuelos anuales y según la anualidad del contrato, con hasta 32.400 plazas.

Ahora, añade, seguirá adelante el proceso administrativo con la aportación de documentación y con los trámites precisos. Así, de cumplirse los requisitos, "el dicho contrato quedará formalizado este otoño".

El consistorio recuerda, además, que son 6,6 millones de euros los que se destinarán a la promoción turística de la ciudad en los distintos destinos nacionales, promoción que incluye también el establecimiento de las nuevas rutas.