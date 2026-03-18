La Xunta apela a sumar esfuerzos para conseguir nuevos destinos en los aeropuertos gallegos

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A CORUÑA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha apelado a sumar "esfuerzos" para conseguir nuevos destinos en los aeropuertos gallegos. Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas sobre la segunda reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria celebrada este martes.

En la misma se ha acordado que la Xunta impulsará la creación de un fondo económico de promoción turística destinado a captar nuevas rutas en los tres aeropuertos gallegos, en colaboración con Aena, los ayuntamientos y las diputaciones.

"Estamos de acuerdo con la forma de trabajar que propuso Aena", ha señalado tras exponer que la misma realiza un "estudio de negocio sobre más de 20 destinos distintos en cada uno de los aeropuertos" y, en base a él, "propone a determinadas aerolíneas que puedan establecer un nuevo destino en cada uno de estos aeropuertos".

"Aena sostiene que si hay apoyo institucional a mayores se pueden conseguir destinos nuevos", ha señalado. "Como novedad, vamos a colaborar", ha añadido para recalcar que el objetivo es que entre la Xunta, los ayuntamientos, las diputaciones y el trabajo de Aena puedan "conseguir por lo menos dos destinos nuevos en cada aeropuerto".

Esta propuesta deberá materializarse, según ha indicado, "en un tiempo prudencial, cuanto antes". "Antes de la nueva etapa de programación que tienen las aerolíneas que es en el mes de junio", ha concretado para insistir en "sumar esfuerzos para conseguir nuevos destinos".