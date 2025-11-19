La Xunta intensifica contactos con operadores americanos para incentivar la demanda del vuelo Santiago-Newark

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha mantenido encuentros en Nueva York con operadores americanos para incentivar la demanda del vuelo directo que funcionará entre Santiago y Newark.

Entre otros encuentros, Merelles se ha reunido con el director de la Oficina Española de Turismo (OET) en Nueva York, Magí Castelltort, y con la directiva de la asociación de agentes de viajes de Estados Unidos, Alta Travel USA.

Los turistas estadounidense encabezan el gasto por persona en Galicia, con 282 euros, muy por encima de los 147 euros de la media internacional.

Por otra parte, el director de la Sociedade de Xestión del Xacobeo, Ildefonso de la Campa, recorre estos días Reino Unido en una visita institucional. Allí, ha participado en la inauguración dos mojones del Camino Inglés, que se colocarán en las localidades de Reading y Winchester, por las que transcurre el Saint James Way.