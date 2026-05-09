Xunta y municipios del Camino de Invierno estudian acciones de promoción en el 10º aniversario del itinerario

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, se ha reunido con los integrantes de la junta directiva de la Asociación de Municipios del Camino de Invierno, Enrique Álvarez, José Luis Rivera y María Ramón.

En la reunión, le presentaron los objetivos y las acciones previstas con motivo del X aniversario de la oficialización de esta ruta jacobea que se cumple este año.

En el encuentro manifestaron la importancia de continuar trabajando en el avance de los servicios al peregrino, en la seguridad del itinerario y en las distintas inversiones necesarias para reforzar el atractivo del recorrido.

También se abordaron propuestas de promoción turística que puedan incrementar su atractivo y se valoraron las acciones realizadas hasta el momento, buscando potenciar el Camino de Invierno, con el objetivo de que la peregrinación repercuta positivamente en los municipios por los que discurren esta ruta.

En el marco del Plan Director de los Caminos de Santiago 2027, la Xunta impulsa actuaciones destinadas al avance de la experiencia turística de los peregrinos y de los recursos turísticos vinculados al itinerario, contribuyendo también a su desarrollo económico.

Hicieron un repaso de las actuaciones enmarcadas en el proyecto de trazado y construcción de los 12 trechos comunes del Camino de Invierno, que se encuentran en los ayuntamientos de Carballeda de Valdeorras, O Barco de Valdeorras, A Rúa, Quiroga, Monforte de Lemos, Chantada, Rodeiro y Lalín.

Esta actuación se enmarca en el proyecto de avance de la seguridad vial de los peregrinos en el Camiño de Santiago en el horizonte del próximo Xacobeo 2027, que se van a realizar en más de 150 kilómetros de los nueve Caminos de Santiago para alejar a los peregrinos de las zonas peligrosas de circulación, contando con una inversión de hasta 40 millones de euros.

En 2025, un total de 2.759 peregrinos realizaron el Camino de Santiago de Invierno, de los que el 44% fueron extranjeros. España es el lugar de origen de la mayoría de estos peregrinos, seguido de Portugal, Italia y Estados Unidos, el que evidencia a creciente proyección internacional del itinerario.