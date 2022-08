Casi 400 entidades pontevedresas colaboran este año en la campaña #NoCaminasSola de la ruta jacobea

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, ha presentado este miércoles una nueva edición de la campaña "#NoCaminasSola: por un Camino de Santiago libre de violencias machistas", que este año cuenta con la colaboración de 398 organizaciones de la provincia, 122 más que el año pasado.

Explican en un comunicado que la iniciativa busca reforzar la seguridad de las mujeres que emprenden la ruta jacobea en solitario mediante la difusión, en diferentes localizaciones del Camino, de tarjetas y carteles informativos que incluyen un código QR que enlaza a los teléfonos de los recursos especializados en atención a las mujeres.

La campaña está promovida por las Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de las Delegaciones del Gobierno de Galicia, Navarra, Aragón, La Rioja, Extremadura y Castilla-León.

En Pontevedra se han repartido 402 carteles y 8.040 tarjetas en 70 albergues, 187 farmacias, 21 puestos de la Guardia Civil, cuatro comisarías de la Policía Nacional, 23 de la Policía Local, 54 centros de salud y 39 oficinas de turismo de los 30 ayuntamientos por los que discurre el Camino en la provincia.

Larriba ha puesto en valor el lugar escogido para presentar la campaña, Tui, ya que "además de ser la puerta de entrada a Galicia y Pontevedra del Camino portugués, es la ruta preferida por las mujeres, que son casi el 54% de los peregrinos que escogen este camino".

"Las mujeres deben tener el derecho y la libertad de poder hacer el Camino de Santiago solas si lo desean. No puede ser que el miedo a que suceda algo les impida hacerlo. El mensaje de esta campaña es precisamente que no caminan solas, que no corren riesgo porque en el momento en que perciban cualquier peligro siempre tendrán a alguien a su lado", ha defendido la subdelegada.