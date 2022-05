Salen a la venta las entradas para el concierto de Simple Minds, que tocará el 27 de julio en A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Casi 20 años después de su último concierto en un escenario gallego, Simple Minds llegará el 27 de julio a la ciudad de A Coruña, en un gran momento de forma para repasar un repertorio emblemático ante la gran cantidad de fans que tiene el grupo en Galicia. Las entradas para este concierto ya están a la venta en ATaquilla.

Simple Minds es una de las bandas más longevas y reputadas de la historia del rock de estadio, llegando a vender más de 60 millones de álbumes.

En su larga trayectoria, el grupo escocés ha sido protagonista de conciertos históricos como el de 'Night of the Proms' en Rotterdam, o el mítico concierto en el estadio de Wembley ante más de 50.000 personas.

Su single más exitoso, 'Don't You (Forget About Me)', está incluido en la lista de las 100 canciones más vendidas de la historia: con 6,5 millones de copias distribuidas.

Además, Simple Minds cuenta con más de 20 discos a sus espaldas, logrando que seis de ellos --Sparkle in the Rain (1984), Once Upon a Time (1985), Live in the City of Light (1987), Ballad of the Streets (1989), Street Fighting Years (1989) y Glittering Prize (1999)-- alcanzaran el primeros puestos en las listas en más de 20 países

GIRA MUNDIAL

En este 2022 la banda se embarcará en una extensa gira mundial (que tuvo que ser retrasada por la pandemia) para celebrar sus 40 años de trayectoria. Con motivo de este aniversario, también editaron un disco que recoge los directos de su gira más extensa por Estados Unidos, 'Live in the City of Angels', y un recopilatorio con los hits de su carrera: '40: The Best of-1979-2019'.

Este concierto forma parte del Ciclo Xacobeo Importa y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña y el Xacobeo. El ciclo durante este año 2022 acercará a diversas localidades gallegas un importante elenco de artistas internacionales, siendo Simple Minds uno de los nombres más destacables de esta cuidada programación.