Santiago recibe 49.000 peregrinos en junio, un 45% más que en el mismo mes del Año Santo 2010

Publicado 24/07/2019 20:00:26 CET

Tan solo el 4,5% de los caminantes que llegaron haciendo el Camino en el último mes son gallegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos años antes de que tenga lugar el próximo Año Santo, que se conmemorará en 2021, Santiago de Compostela sigue incrementando el número de peregrinos que recibe. Así, en el pasado mes de junio, la capital gallega recibió 49.067 personas que hicieron el Camino, un 45% más que en el mismo mes del último Xacobeo, en 2010 --33.757--.

Asimismo, según los datos facilitados a Europa Press por la Oficina del Peregrino, en lo que va de año, un total de 165.000 personas han recogido ya la 'compostela', el documento que acredita la realización del Ruta Jacobea. Además, en lo que va de julio, ya han finalizado el camino un total de 25.131 personas.

En un contexto en el que las cifras de peregrinos siguen aumentando, la celebración de las emblemáticas fiestas del Apóstol --del 19 al 31 de julio-- motiva que un mayor número de personas se animen a hacer la Ruta Jacobea.

Es el caso de Fernando, Alfonso, Mariano y Marta, que hacen el camino cada dos años como monitores del colegio La Salle de Teruel y, el año que no vienen con el centro, lo hacen entre amigos. "Hemos hecho todos los caminos pero el que más nos ha gustado ha sido el del Norte, aunque además de ser el más bonito es el más duro", ha dicho uno de ellos.

Los peregrinos pueden escoger hasta un total de 12 travesías diferentes para hacer a pie, en bici o a caballo, una aventura que muchos empiezan por razones culturales, espirituales o para cumplir retos.

Y es que, cada vez también es mayor el número de personas que se animan a hacer la Ruta Jacobea por motivos sociales como es el caso de 'El Desafío de Paco' --un padre que realizó el Camino para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil-- o la iniciativa organizada por la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) por la que 15 jóvenes con esta enfermedad llegaron a Santiago desde Sarria en 9 días; pero que la mayoría repite.

ENCONTRARSE A "SÍ MISMO"

Mientras muchos caminantes aprovechan la experiencia para encontrar compañeros de viaje, a veces, optan por "encontrarse a sí mismos". Precisamente, en una conversación con Europa Press, Luca, un italiano que viaja desde Francia explica que tras 40 días de travesía la experiencia le ha servido para cambiar su "mente" y su "vida".

"Tengo un trabajo con el que gano mucho dinero pero entendí que si no te tienes a ti mismo y a otra persona que te quiera, puedes tener todo el dinero que quieras que no sirve de nada", ha señalado.

EDADES Y NACIONALIDADES

Por su parte, en relación a las edades de los peregrinos que llegaron el pasado mes de junio, el 53,46% tenían de entre 30 y 60 años, un total de 26.229. Los mayores de 60 comprenden el 24,08%, unos 11.814 individuos; mientras que los menores de 30 son solo 11.024, un 22,47%. En relación con este último dato, algunos afirman que es esta juventud, aunque escasa, es la que le "da vida" a los albergues.

En este periodo, la gran mayoría de los caminantes españoles que realizó el Camino procedían de Madrid --3.607--, Andalucía --3.578-- y la Comunidad Valenciana --1.870--. Por su parte, los países extranjeros que mayor número de caminantes aportan son Estados Unidos, con 4.240; Alemania, con 4.177; e Italia, con 3.642.

No obstante, muchos se quejan de los "pocos gallegos" que se encuentran en las diferentes etapas. "Solo nos hemos encontrado a un gallego en todo el Camino", han asegurado un grupo de jóvenes de Teruel. De este modo, la Comunidad gallega ocupa el sexto lugar en el ranking de llegadas nacionales con un total de 873 caminantes en el mes de junio de 2019, un 4,95%.

LUGARES DE SALIDA Y CAMINOS

La mayor parte de los peregrinos llegados este año 2019 han iniciado su camino en Sarria, con 12.915 personas; en S. Jean P. Port, con 6.106; Oporto, con 4.031; o Tui, con 2.272.

Precisamente, estas etapas se corresponden con diferentes rutas, siendo la más demandada la del Camino Francés, que acoge al 57,12% de los peregrinos. A esta le sigue la ruta portuguesa, con 9.116 caminantes; y el Camino del Norte, con 2.768 personas.

El aumento de peregrinos hace que muchas de las personas que se animan a hacer el Camino de Santiago evite las rutas más concurridas, como es el caso de la francesa. "Evitamos el Camino Francés por que parece una romería de gente. En el Camino del Norte o en el Camino Inglés hay menos gente", asegura el grupo de peregrinos de Teruel.

CLIMA

Por su parte, las condiciones meteorológicas durante la primera quincena del mes de julio han oscilado entre los 16 grados de mínima y los 23 de máxima, hecho que puede haber propiciado la llegada de más caminantes. No obstante, muchos de ellos prefieren el frío para continuar el Camino. "Por las mañanas no hace mucho calor pero a partir de las 11,00 horas no se puede caminar", explican uno de estos caminantes turolenses.

Por su parte, tras plantearse en varias ocasiones abandonar, Azuzena ha llegado a Santiago este miércoles 24 gracias a que un gallego logró "convencerla para seguir". "Vengo desde Oviedo haciendo el Camino Primitivo, 12 días de travesía y un calor que me moría, no veía el final", ha asegurado.