Xacobeo.- Rueda vincula el nacimiento del "Xacobeo moderno del 93" con Barcelona 92 y destaca los lazos Galicia-Cataluña

Nota E Fotografía: Rueda Valora A Pegada Cordial Dos Galegos En Cataluña E A Súa Contribución Á Galicia Atractiva Do Turismo, Do Retorno E Da Captación De Investimentos - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha valorado la "huella cordial de los gallegos en Cataluña" y su "contribución a la Galicia atractiva del turismo, del retorno y la captación de inversiones".

Rueda echó mano de la memoria para recordar los tiempos de Barcelona de los Juegos Olímpicos del 92 que "dieron paso a la creación del Xacobeo moderno en el 93". "Cuando Cobi dejó de colarse en las casas de todo el mundo, Pelegrín comenzó a abrir nuestra casa gallega al planeta", ha manifestado.

Así, durante su intervención en la celebración de un encuentro con la colectividad gallega y catalana organizada por el Grupo Hotusa en Barcelona, el titular del Gobierno autonómico ha subrayado los lazos familiares, culturales y económicos que unen a gallegos y repasó los vínculos entre ambas comunidades históricas, sobre todo, "en las últimas décadas por la contribución de los gallegos al progreso de Cataluña y por la implantación de empresarios catalanes en Galicia", especialmente en los sectores de la conserva y el naval.

En su intervención, ha defendido que la "estabilidad, la unidad y la responsabilidad" explican la Galicia de hoy, "convertida en una comunidad atractiva para generar riqueza y empleo, una Galicia que invierte en sectores productivos y controla la deuda y protege a quien más lo necesita".

El mandatario gallego ha asegurado, asimismo, que la galleguidad "no está en ningún lugar porque está en todos" y, esa identidad, "no es incompatible con otras, porque suman y porque no es necesario renunciar ni tener que confrontarlas".

AGRADECIMIENTO HOTUSA

El titular del Gobierno gallego agradeció, asimismo, al presidente del Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, "un gallego que triunfó como empresario en Cataluña y fuera de las fronteras peninsulares, la organización de este evento.

Así, se mostró "satisfecho" por visitar por primera vez Cataluña como presidente de la Xunta y por hacerlo antes de que finalice el Xacobeo bianual 21-22, ocasión que aprovechó para reconocer a todos los catalanes que recorrieron el Camino. También invitó a Galicia a quienes todavía no lo han hecho.