¿Cómo será nuestra vida dentro de 15 años? Un viaje hacia un futuro que ya está en marcha

Quince años parecen un suspiro cuando echamos la vista atrás, pero si nos paramos a pensar, toda una vida puede cambiar en ese tiempo. Nos basta con mirar a años pasados para darnos cuenta de ello: la tecnología que usamos, la forma en la que trabajamos o los entornos en los que vivimos han cambiado completamente en tres lustros. Y si todo ha cambiado tanto en la última década y media, ¿cómo será nuestra vida dentro de otros quince años?

Nuestras ciudades serán diferentes y también lo será la forma de movernos en ellas. Algunos de estos cambios ya los podemos ver a día de hoy: más espacios verdes, edificios eficientes o sistemas capaces de gestionar el tráfico en tiempo real.

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Los semáforos, las carreteras y los propios vehículos estarán cada vez más conectados, con el objetivo de conseguir entornos urbanos más eficientes, pero también más cómodos para nuestro día a día.

La inteligencia artificial, para esas alturas, ya estará integrada dentro de nuestras casas, trabajos o en acciones tan simples como ir a la compra. Ya hoy recurrimos a ella cuando tenemos que buscar información, traducir un texto o planificar un viaje. Muchas de las tareas que hoy requieren de nuestra atención y esfuerzo podrían quedar en manos de sistemas inteligentes capaces de ofrecernos soluciones personalizadas.

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Más tiempo para ser humanos

La IA podrá asumir una parte importante de las tareas repetitivas y nos permitirá tener tiempo para nosotros mismos. Por ello, podremos desarrollar nuestra creatividad, criterio y la capacidad para relacionarnos con el resto. Actividades que hoy en día dejamos en un segundo plano, como practicar deporte, pasar tiempo con amigos y familia o ir a la naturaleza, cobrarán mayor protagonismo.

Cuanto más digital sea nuestro día a día, más ganas nos darán de escapar de las pantallas y huir de la ciudad. Desconectar de las redes sociales, descubrir nuevos lugares o pasar un fin de semana en la naturaleza serán formas de recuperar ese tiempo guardado para nosotros mismos.

También viviremos más años, y probablemente, gozaremos de una mejor calidad de vida. El envejecimiento de la población transformará las ciudades, el mercado laboral e incluso nuestros hogares. La accesibilidad y la autonomía se convertirán en elementos centrales del diseño de los espacios que usamos.

La forma en la que consumimos también cambiará. Frente a un modelo basado en comprar, sustituir y volver a comprar, valoraremos más aquellos productos que puedan acompañarnos durante más tiempo. Preocuparnos por el impacto ambiental o una mayor conciencia sobre lo que realmente necesitamos pueden hacer que dejemos atrás parte de la cultura de usar y tirar.

Mientras nos alejamos de las grandes ciudades y nos perdemos por una carretera secundaria, también cambiará la forma en la que llegamos hasta esos lugares. Los vehículos serán cada vez más eficientes, con tecnologías pensadas para reducir su impacto, pero sin renunciar a la comodidad que se requiere para recorrer largas distancias.

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En este escenario se sitúa el Lexus UX 300h, un crossover urbano que ofrece una forma de viajar silenciosa y tranquila y cuyo equipamiento permite evitar el ruido y las vibraciones. Sus materiales y acabados interiores combinan la tradición japonesa con la innovación en la producción y el resultado es un efecto de confort máximo.

Una garantía de hasta quince años

La durabilidad y el impacto ambiental empiezan a formar parte de las decisiones que tomamos cuando elegimos qué comprar y de ahí el UX, con un sistema híbrido de quinta generación que combina eficiencia y prestaciones, es ideal para acompañarnos en un futuro que ya es presente.

Además, la marca nipona ofrece Lexus Relax, un programa que permite renovar la garantía año a año hasta que el vehículo alcance los 15 años o los 250.000 kilómetros.

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Los vehículos cada vez consumirán menos, las nuevas tecnologías reducirán su impacto y los sistemas de conducción estarán cada vez más integrados en el entorno. Pero eso no quiere decir que dejaremos de necesitar el coche, al contrario, seguirá siendo una de las formas que nos permitirán desplazarnos con mayor libertad.

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Quizás esa sea una de las pocas certezas que podamos tener acerca del futuro, que seguiremos necesitando un vehículo que nos haga salir de nuestra rutina, recorrer nuevos caminos y decidir a dónde queremos ir.

Porque dentro de quince años muchas cosas habrán cambiado. La tecnología será diferente, nuestras ciudades serán distintas y también lo será nuestra forma de movernos. Pero seguiremos teniendo ganas de escapar, de viajar, de descubrir y de disfrutar del camino.