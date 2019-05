El 18% de les pimes de Balears presenta activitat exportadora, segons l'Observatori Mesias

Publicado 7/5/2019 18:55:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El 18 per cent de les petites i mitjanes empreses de Balears presenten activitat exportadora, situant, d'aquesta manera, a les Illes en la posició número 14 en el rànquing de comunitats autònomes de l'Observatori Mesias de Pimes Exportadores.

En la part alta de la taula destaquen Aragó i La Rioja, a les quals més del 40 per cent de les pimes realitzen exportacions. Per part seva, Astúries i Cantàbria presenten també elevats ràtios, per sobre del 30 per cent.

A Castella-La Manxa --que ocupa l'última posició de la classificació-- menys del cinc per cent de les pimes de la regió han optat per la internacionalització.

Després de Castella-la Manxa, en la part baixa de la cua es troben Madrid (12,7%), Extremadura (13,6%), Ceuta (13,7%), Canàries (17,5%) i Balears (18,3%).

Mesias és un sistema d'intel·ligència, integrat per investigadors voluntaris de 15 universitats i escoles de negocis, amb seu en la Universitat CEU Sant Pau, la missió del qual és monitorar l'estat i evolució de la marca Espanya en totes les seves dimensions.