Un 24% dels estudiants de Balears secunden la Vaga Mundial pel Clima

Publicado 27/9/2019 17:17:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total d'11.111 estudiants de Balears, que representen el 24,06%, tant de centres educatius públics com concertats, han secundat aquest divendres la Vaga Mundial pel Clima, segons ha informat la Conselleria d'Educació, Universitat i Investigació.

Més concretament, a les 14.00 hores la participació més gran s'ha donat als centres públics amb un 25 per cent, enfront del percentatge de més d'un 20 per cent dels col·legis concertats. En aquests últims tan solament s'ha secundat la vaga a Mallorca, amb 2.575 alumnes.

Pel que fa al nombre d'alumnes a les escoles públiques, a Mallorca s'ha registrat un 28,71 per cent, amb 7.747 alumnes; a Menorca, un 3,80 per cent, amb 123 alumnes; i a Eivissa i Formentera, un 16,63 per cent, amb 666 alumnes.

SECUNDADA PEL 4% DEL PROFESSORAT EN COL·LEGIS PÚBLICS

En relació al professorat, el 4 per cent i l'1,4 per cent han secundat la vaga en els col·legis públics i concertats, respectivament.

En els públics, un total de 219 s'han adherit a la vaga total, la qual cosa suposa un 2 per cent, i altres 263 l'han fet parcial, la qual cosa representa un 2 per cent. L'illa de Mallorca ha estat la que ha acollit major participació.

En els concertats, 28 professors han recolzat la vaga total, un 0,6 per cent, mentre que un total de 38 s'han acollit a la parcial, la qual cosa suposa un 0,8 per cent. Tan solament s'han registrat valors a Mallorca.