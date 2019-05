26M.- Biciutat demana arribar als 100 quilòmetres de carril bici a Palma durant la propera legislatura

Publicado 22/5/2019 16:29:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Biciutat de Mallorca ha demanat aquest dimecres als partits polítics que per als propers quatre anys de legislatura la xarxa de carril bici de Palma arribi als 100 quilòmetres.

En declaracions a Europa Press, el secretari de Biciutat, Sebastià Salom, ha explicat que aquesta és una de les peticions que fan als qui seran els nous dirigents de les administracions.

Segons ha explicat, al ritme que es va en l'actualitat "no és suficient" per arribar a adoptar una "mobilitat sostenible".

Així mateix, ha qualificat de "ridícul" que el PSIB hagi proposat arribar fins el 90 quilòmetres a la xarxa de carril bicil quan es parteix d'una base de 82 quilòmetres.

En termes generals, Biciutat exigeix a les institucions que s'enfrontin "al dilema que els planteja el canvi climàtic" ja que la mortalitat en la UE per les emissions de gasos contaminants són 20 vegades superiors als accidents de trànsit (800.000 morts prematures).

Així, assenyalen que a l'actual ritme, el 2050 els canvis modals del cotxe al transport públic o bicicleta, "no aconseguiran el 20 per cent" i, a més, critiquen que "les millores realitzades" en infraestructures de transport alternatiu estan condicionades "a no molestar la infraestructura del cotxe".

En aquest sentit, censuren que els carrils bicis estiguin proscrits de les artèries principals, no tinguin continuïtat, donin marrades per arribar al punt final i no tinguin connexió sense connexió a barris (radials i concèntrics), perifèria i pobles.