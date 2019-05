26M-M.- Gomila (MÉS per Menorca): "Serà un honor tornar a ser l'alcaldessa de Ciutadella"

Publicado 27/5/2019 14:11:49 CET

MENORCA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

L'actual alcaldessa de Ciutadella, Joana Gomila, del PSM-MÉS per Menorca, ha declarat que "serà un honor" tornar a ser la primer edil de la localitat mallorquina.

Així s'ha pronunciat després que PSM-MÉS per Menorca guanyés a Ciutadella superant els resultats de 2015, en obtenir vuit regidors, un més que en els anteriors comicis.

Gomila ha agraït el suport a totes les persones que han confiat en el projecte. "Serà un honor tornar a ser alcaldessa de Ciutadella acompanyada d'un equip de persones que treballarem amb molta il·lusió per a continuar millorant el municipi com l'hem fet fins ara", ha dit en la seva pàgina de Facebook.

BAIXADA DEL PP

D'altra banda, el PP de Ciutadella va obtenir els pitjors resultats de la seva història. Encapçalat per Antoni Juaneda, perd un regidor. "No hem tingut els resultats que esperàvem", ha dit el candidat, abans d'admetre que creien "que un canvi era possible i necessari, però és evident que els ciutadans no ho han considerat així"

"Hem fet una campanya intensa, respectuosa, prop de la gent, ens hem divertit i jo he trobat, i retrobat, excel·lents persones, amb les quals tindré un vincle afectiu per sempre, per l'experiència viscuda, perquè el món està ple de bona gent", ha afegit a través de Facebook. Juaneda ha donat també l'enhorabona a Joana Gomila i al PSM-MÉS per Menorca.