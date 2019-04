28A.- Casado participarà el divendres en un acte de precampanya del PP de Menorca

Publicado 2/4/2019 14:38:48 CET

MENORCA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El president nacional del PP i candidat a la presidència del Govern central, Pablo Casado, estarà present divendres que ve en un acte de precampanya organitzat pels populars menorquins.

L'acte se celebrarà a les 14.00 hores en el Molí de Santa Creu des Castell i comptarà també amb la presència del president regional i candidat al Govern, Biel Company, i la presidenta insular i candidata al Consell Insular de Menorca, Misericòrdia Sugrañes.

La presidenta dels 'populars' de Menorca ha destacat aquest dimarts que "el compromís de Casado amb Menorca està fora de dubte". "Va ser un honor que vingués a compartir una jornada de treball amb nosaltres el passat mes d'agost i ho és ara també que ve a recolzar les candidatures d'Ana Noval al Congrés i d'Aurora Herráiz al Senat".

Sugrañes ha indicat que no s'està davant unes eleccions generals més, "ja que tots els espanyols ens juguem tenir un Govern liderat per Pablo Casado, fort, responsable i preparat per fer front als desafiaments que tenim per davant, o tenir un govern de Pedro Sánchez recolzat pels que volen destruir Espanya i el nostre model de convivència que ens està permetent viure l'època de major prosperitat de la història".

"Menorca ha d'estar a l'altura de les circumstàncies i mobilitzar-se en massa per recolzar a Pablo Casado i al PP, l'única opció que garanteix l'estabilitat que necessitem per prosperar", ha indicat.

Segons la seva opinió és necessari tenir a Casado a La Moncloa "per resoldre els desafiaments" als quals s'enfronten els menorquins. "Veiem que a la presidenta del Consell li encanta dir que estem en l'agenda de Madrid, però aquí no ve ni Pedro Sánchez, ni els generadors d'emergència ni les inversions que necessitem", ha recordat la candidata menorquina del PP.

En aquest punt, ha denunciat que el Govern de Pedro Sánchez "ha ningunejat als menorquins, només ha continuat els treballs que li havia deixat encaminats el Govern del PP i, la qual cosa és pitjor, tot això amb la connivència de Susana Mora, que s'ha plegat a les directrius del PSOE, com ha vingut fent davant Francina Armengol durant tota la legislatura".

"És imprescindible que Menorca compti amb una senadora com Aurora Herráiz i una diputada com Ana Noval i un govern del Consell fort i reivindicatiu que agafi l'avió les vegades que faci mancada per insistir el que faci mancada per aconseguir les inversions i el suport que Menorca i els menorquins necessitem i ens mereixem", ha conclòs.