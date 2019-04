28A.- Cs defensa un pacte nacional per l'educació per "acabar amb programes educatius partidistes"

Publicado 25/4/2019 17:56:09 CET

Navarro proposa un MIR educatiu o bonificar a les universitats amb millors resultats en investigació i ocupació

PALMA DE MALLORCA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número dos de Ciutadans al Congrés per Balears, Fernando Navarro, ha defensat aquest dijous un pacte nacional per l'educació que "acabi amb programes educatius partidistes", ja que, entre altres motius, a Balears existeixen "ideologies que pretenen usar l'educació per a una construcció identitària".

Així s'ha expressat el candidat a la Cambra baixa en un acte a la Plaça del Tub de Palma, on ha considerat que no es tracta d'una qüestió d'ideologies", sinó de "veure què models funcionen bé i adaptar-los a Espanya". En qualsevol cas, ha subratllat que "cal emprendre reformes molt profundes" en tot el país.

En l'àmbit autonòmic, les mesures que ha defensat se centren en la "llibertat d'elecció de llengua en el primer ensenyament", "llibertat d'elecció en les assignatures troncals", "derogació del decret de mínims en els primers 100 dies de govern" i una "modificació de la Llei de Normalització Lingüística" per aspirar a una "educació despolititzada, desideologitzada i enfocada a l'alumne".

"Si la clau és l'educació, la professió docent ha de ser la més important", ha opinat també Navarro, qui, en aquest sentit, ha sostingut que l'objectiu del seu partit serà "atreure el talent per tots els mitjans, incloent, per exemple, un MIR educatiu".

Així doncs, el número dos ha explicat que un punt clau en aquest canvi de model educatiu serà premiar l'excel·lència educativa, així que Ciutadans "bonificarà a les universitats que tinguin els millors resultats en investigació i empleabilitat", així com també "una formació professional dual veritablement orientada a l'ocupació".