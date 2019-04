28A.- José Ramón Bauzá: "Espanya es tenyirà de taronja el diumenge, però sobretot de dignitat"

Publicado 25/4/2019 11:27:56 CET

El candidat a les europees augura que Ciutadans "liderarà el Govern constitucionalista que necessita Espanya"

MÚRCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Ciutadans a les eleccions europees José Ramón Bauzá va visitar aquest dimecres Múrcia, on va assegurar que "el diumenge Ciutadans donarà la gran campanada, i Espanya es tenyirà de taronja i de dignitat".

En un acte en el qual va estar acompanyat dels candidats al Congrés per la Regió Miguel Garaulet i Manuela Marín, Bauzá va donar com a guanyador dels últims debats a Albert Rivera, "perquè a més de ser el més clar i valent, i el que més propostes ha posat sobre la taula, ha estat l'únic que ha posat contra les cordes a Sánchez, l'únic que amb les seves preguntes no ha tingut resposta a una qüestió tan senzilla com si hi va haver o no indults".

En aquest sentit, Bauzá va destacar que Ciutadans "liderarà el Govern constitucionalista que necessita Espanya", segons van informar fonts de la formació taronja en un comunicat.

Bauzá, que concorre com a independent a la llista taronja, ha destacat que la transparència i la lluita contra la corrupció "estan en l'ideari de Ciudadanos, i és imprescindible que els ciutadans tinguin present que els que ens presentem voluntàriament per complir amb la vocació de servei, estem obligats a ser exemplars i tenir la transparència com a màxim ideal".

Sobre la incorporació al projecte d'Ángel Garrido, també ha manifestat el seu suport al que va definir com el seu amic, i li va desitjar tots els èxits possibles en l'"únic projecte liberal i constitucionalista que hi ha a Espanya".

"La corrupció i el capitalisme d'amiguetes ens costen als murcians 300 milions d'euros a l'any, i solament Ciutadans pot revertir aquesta situació", ha destacat per la seva banda Miguel Garaulet. El candidat i congressista es va mostrar "orgullós" de l'equip i la llista que la formació taronja presenta aquests comicis, que considera "claus per definir el model de país que volem pel futur".

Al seu judici, "ens juguem què país volem per als propers 25 anys", i per això va fer de nou una crida als "votants indecisos, que han de saber que gràcies al vot a Cs, cap extremista condicionarà la política espanyola". Garaulet també ha destacat que la Regió de Múrcia, gràcies a Ciutadans, "ha estat un exemple de regeneració, en tirar als imputats, eliminar els aforaments o canviar la injusta Llei Electoral".

Prèviament, la candidata al Congrés Manuela Marín va desgranar la seva trajectòria com a empresària lligada a l'associacionisme, en entrar en Organització de Dones Empresàries i Professionals, que va presidir, i des de la qual -com a ferma defensora de la igualtat- va engegar el primer Observatori de la Igualtat de la Regió.

"Fa dos mesos em vaig incorporar al projecte de Ciutadans per la meva identificació amb el seu ideari i els seus valors, d'unitat d'Espanya, igualtat, conciliació real i el compromís amb l'educació", ha assegurat, afegint que "és urgent fer una Llei d'Educació consensuada, i adaptar la formació, sobretot la professional, a les demandes del teixit empresarial".