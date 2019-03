28A.- La Junta Electoral prohibeix l'acte que Pedro Duque tenia programat a la UIB aquest dimarts

Publicado 18/3/2019 14:56:04 CET

Era una trobada amb investigadors i estudiants universitaris per tractar qüestions de política científica i universitària

PALMA DE MALLORCA, 18 Març (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Provincial de Balears ha prohibit l'acte que tenia programat el ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, a l'Universitat de les Illes Balears (UIB) aquest dimarts.

Segons han informat des del PP, partit que va fer la sol·licitud, es tractava d'un acte públic previst en el saló d'actes de Son Lledó (UIB) a les 16.45 hores amb investigadors i estudiants universitaris per tractar qüestions de política científica i universitària.

Des del PP es considera que l'acte no s'ha de celebrar en el període comprès entre la convocatòria de les eleccions i la data de la votació, ja que "pot entendre's dins de les activitats prohibides" per la llei Orgànica de Règim Electoral General i per les instruccions de la Junta Electoral Central que la interpreten i desenvolupen.

La formació considera que aquest tipus d'acte "té clares connotacions electorals" en relació a la política desenvolupada per un Ministeri i que la reunió amb estudiants i investigadors per parlar de política científica i universitària és una forma de plantejar realitzacions o assoliments dels intervinents en ple període electoral.

Des del PP han informat que així ho ha considerat també la Junta Electoral Provincial de Balears, que en la seva resolució esgrimeix que "aquesta actuació es troba inclosa en l'àmbit de la prohibició" perquè ha d'"entendre's organitzada pel Govern si més no indirectament, des del moment en què els referits càrrecs públics acudeixen quan tals i per tractar de polítiques pròpies del seu departament", la qual cosa "necessàriament inclou els assoliments i realitzacions del present Govern en aquesta àrea".